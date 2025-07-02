تمديد آجال إيداع الترشيحات لمسابقتي”نجمة الإعلام” و”النجمة الصاعدة”

أعلنت Ooredoo عن تمديد استثنائي للموعد النهائي لتقديم الترشيحات للطبعة الثامنة عشرة. من مسابقة “نجمة الإعلام” إلى غاية يوم الخميس 14 أوت 2025. وللطبعة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة” إلى غاية الخميس 31 جويلية 2025.

كمايمكن للصحفيين في هذه الطبعة الثامنة عشرة من مسابقة “نجمة الإعلام”.بالإضافة إلى الطلبة في الطبعة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة”.أن يُعدوا أعمالهم حول الموضوع الرئيسي “التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجزائر”.

فيما يتعلق بالطبعة الثانية من مسابقة “النجمة الصاعدة” المخصصة لطلبة علوم الإعلام والاتصال والصحافة على المستوى الوطني. أعلنت Ooredoo عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات. وسيكون أمام الطلاب الراغبين في المشاركة في المسابقة مهلة حتى يوم الخميس 31 جويلية 2025 لتقديم ترشيحاتهم.