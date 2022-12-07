تمديد آجال تسجيل مشاريع التخرج “ستارت اب” للطلبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تمديد آجال التسجيل عبر الارضية المخصصة لمشاريع التخرج “ستارت اب” إلى غاية 22 ديسمبر الجاري، للحصول على شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع من قبل طلبة الأطوار النهائية لمؤسسات التعليم العالي.

كما شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة أن تكون ما نسبته 80 بالمائة من مذكرات التخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة.

وأكدت الوزارة أن مؤشر القياس المعتمد في هذه العملية بعنوان السنة الجامعية، الجارية هو إعداد 80 بالمائة من مذكرات تخرج الطلبة في شكل مذكرات قابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة وذلك بالنسبة لميادين العلوم والتكنولولوجيا ، وعلوم المادة ،وعلوم الطبيعة والحياة الرياضيات والإعلام الآلي.

كما أكدت الوزارة على ضرورة إعداد القائمة لمطلوبة حسب كل مؤسسة وطور وميدان تكوين.

وقد شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أن تكون مذكرات التخرج لهذا العام تحمل وسم مؤسسة ناشئة او براءة اختراع، مع تعهد الوزارة متابعة المشاريع المهمة ومنحها فرصة لتطويرها وتساهم في توظيف اليد العاملة.

هذا كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد كشف ، عن توقيع اتفاقية ستتم مع وزارة المؤسسات الناشئة حتى تحتضن الطلبة الحاصلين على شهادات، ومرافقتهم لاستحداث مؤسساتهم الناشئة، مشيرًا إلى أنّه عوض أن يكون الطالب باحثًا عن منصب شغل، سيغدو مولّدًا للشغل ومندرجًا في التنمية الاقتصادية.

وأكد أنّ جميع الميادين المدرسة سيكون لها مكان في تنشيط التكوينات المختلفة في مجال مهن المستقبل، وسيتم ابتداء من هذه السنة توجيه الطلبة المتحصلين على الشهادات إلى مؤسسة ناشئة.