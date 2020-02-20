تمديد آجال تعديل مستخرجات السجلات التجارية الإلكترونية إلى 30 جوان المقبل

أعلمت وزارة التجارة كافة المتعاملين الاقتصاديين، أن المركز الوطني للسجل التجاري، قد مدد الآجال لكافة التجار المعنيين بتعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية الإلكترونية، قصد إدراج الرمز الإلكتروني “س.ت. إ” إلى غاية 30 جوان 2020 .

وذكرت وزارة التجارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه بانقضاء هـذه المـدّة، تـصبح مـستخرجات الـسجل التجاري التي لا تحتوي على هذا الرمز غير صالحة وعديمة الأثر.

وعليه، فإن وزارة التجارة وعبر المركز الوطني للسجل التجاري وفرت كافة الوسائل اللازمة للتسهيل على التجار المعنيين، القيام بعملية تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية الالكترونية التي ستتم على مستوى فروعه المحلية المتواجدة بمختلف مناطق الوطن.