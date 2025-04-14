تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية لسنة 2024

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه تم تمديد أجل اكتتاب التصريحات السنوية للنتائج سلسلة ج رقم 4 وسلسلة ج رقم (11). وملحقاتها وكذا التصريح السنوي للرواتب والأجور (سلسلة ج رقم (29). المتعلقة بسنة 2024، إلى غاية 31 ماي 2025.

كما يشمل أيضا هذا التمديد أجل الاكتتاب الالكتروني للتصريح السنوي الأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2. من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

وأضافت المديرية العامة للضرائب، أن يوم يوم 31 ماي يصادف يوم عطلة قانونية، يتم تأجيله إلى يوم العمل التالي، أي إلى غاية الأحد 01 جوان 2025.

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