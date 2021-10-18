تمديد إجراء منع حفلات الزواج والختان

قررت الحكومة، اليوم الإثنين، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أنه فيما يخص التجمعات والحشود العامة، يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.

كما يمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الـمنع الـمعمول به.