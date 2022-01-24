تمديد ادماج المستفيدين من الإدماج المهني والإجتماعي لحاملي الشهادات الى غاية 2023

جاء في العدد الخامس من الجريدة الرسمية، تمديد ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدمــاج المهني والإدمـاج الاجتمـاعي لحاملي الشهادات حتى سنة 2023.

وجاء في هذا العدد، أنه يعدل احكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 336-19 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموفق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن ادماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي لحاملي الشهادات.

حيث سيمتد ادماج المستفيدين المذكورين على مدى السنوات 2019و 2020 و 2021 و2022 و2023، ويتم حسب المناصب المالية المخصصة للغرض.