تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية 30 جوان 2021

الوطني
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تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية 30 جوان 2021
بقلم أمينة داودي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تمديد التكفل بتخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية 30 جوان 2021.

من خلال تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص.

ونصّ المرسوم التنفيذي على تمديد إجراءات التكفل من طرف الخزينة العمومية، بصفة إستثنائية.

وتعلّق هذا النص بالمرسوم التنفيذي رقم  20-239 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق لـ 31 أوت 2020، الذي يحدد كيفيات إستمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا.


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