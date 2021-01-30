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تمديد الحجر الجزئي المنزلي بـ 19 ولاية لمدة 15 يوما

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تمديد الحجر الجزئي المنزلي بـ 19 ولاية لمدة 15 يوما
بقلم أسماء.ع

أعلنت الوزارة الأولى، اليوم السبت، عن تمديد اجراءات الحجر المنزلي لمدة 15 يوما أخرى، ابتداء من يوم الأحد.

ووفق مصالح الوزراة الأولى، فإن إجراءات الحجر المنزلي، ستكون من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الخامسة من صباح اليوم الـموالي.

وعن الولايات المعنية بالحجر المنزلي الجزئي، فبلغت 19 ولاية، وهي كل من باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو.

إضافة إلى الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، الـمسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين  تموشنت،  وغليزان.

ولا يخص التمديد –حسب بيان الوزارة الأولى- 29 ولاية، هي كل من أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية،  بشار، أم البواقي، تمنراست.

وأضاف البيان، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية،  معسكر، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة.

وتابعت ذات الوزارة، سوق أهراس، تيبازة،  ميلة، عين الدفلى،  النعامة، وغرداية.

وأضاف بيان الوزارة، أنه يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=954014

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