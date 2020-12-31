تمديد الحجر المنزلي 15 يوما عبر 29 ولاية بداية من الفاتح جانفي 2021

قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء اليوم الخميس تمديد فترة الحجر المنزلي 15 يوم بداية من الفاتح جانفي 2021.

ووفق مصالح الوزارة الاولى تطبيق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة 00 :20 مساءً إلى غاية الساعة الخامسة05:00 صباحا.

ويشمل القرار على الولايات 29 وهي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما مس القرار كل من سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف.

بالإضافة إلى ولاية تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الـ 19 وهي: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة.

وأيضا ولاية سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، وغرداية.

ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية.

لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.