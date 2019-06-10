تمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية المقبل

رخّصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمؤسسات الجامعية التي عرفت تأخرا في انجاز النشاطات البيداغوجية والعلمية.

بتمديد السنة الجامعية إلى غاية 31 جويلية المقبل كأقصى تقدير.

وقال جمال بوكزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر معتبر في الجامعات.

والمؤسسات الجامعية التي تأثرت بالحراك، خاصة وأن نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع قد تؤثر على سمعة الشهادة الجامعية.

مضيفا في إتصال بالإذاعة الأولى، أنه من أجل إعطاء فرصة لاستكمال الأعمال البيداغوجية والعلمية المتأخرة بسبب الحراك الشعبي.

كما أن الوزارة تراقب عن كثب إنعكاسات الحراك على مؤسسات التعليم العالي، لا سيما وأن الجامعة كانت ولا تزال في قلب هذا الحراك.