تمديد العطلة إلى ما بعد عيد الفطر.. وزير التربية يحسم الجدل

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن العطلة المدرسية لفصل الربيع هذه السنة هي محدّدة من 21 مارس إلى 7 أفريل المقبل.

وخلال ردّ وزير التربية على سؤال للنائب رابح جدو، حول إمكانية تمديد العطلة المدرسية إلى غاية مابعد عيد الفطر المبارك. خاصة وأن العيد يكون بعد 3 أيام فقط من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة. أكد الوزير أنه و”في قطاع التربية كل يوم بقيمته وأهميته وقامته ومدة 3 أيام في الحياة المدرسية خاصة أقسام الامتحانات النهائية. مؤكدا أن العطلة المدرسية تبدأ من 21 مارس إلى 7 أفريل المقبل وباقي الأيام هي أيام للدراسة ومتفق عليها.

وأشار وزير التربية في سياق ذي صلة، أن ” كل الوضعيات والإمكانيات التي تطرح بعدها سيتم دراستها في أوانها”

وفي سياق مغاير وحول القانون الخاص، أكد الوزير، أنه سيأتي بمكاسب كثيرة. خاصة وأنه خلال مجلس الوزراء المنعقد في 24 ديسمبر الفارط. أعطى رئيس الجمهورية تعليمات بزيادة دراسة القانون والنظر في مكاسب موظفي القطاع على رأسهم الأساتذة. مشيرا إلى أن القانون سينال رضى الجميع. خاصة وأن دراسة الموضوع والمرافعة هي الآن في اعلى المستويات ولم يحصل أن قانون اساسي بلغ مستوى من المرافعة والمتابعة الحالية.