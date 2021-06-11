تمديد الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي

تلقي الجرعة الثانية سيكون خلال 90 يوما

أمرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تمديد فترة أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد 19” إلى 90 يوما، بعدما كانت 21 يوما لأخذ هذه الجرعة.

وحسب مراسلة المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة، والتي تحمل رقم 19 / 2021 والمؤرخة في 09 جوان 2021، الموقعة من طرف جمال فورار، مدير عام للوقاية وترقية الصحة، والمتضمنة إعادة تحديث الجرعة الثانية للقاح الروسي “سبوتنيك”، تم إرسالها إلى كل الجهات المعنية للتنفيذ، على غرار الولاة ومديري الصحة بولايات الوطن، وكل المؤسسات الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، بمتابعة عملية التلقيح ضد فيروس “كورونا”، أنه استنادا للمرجع رقم 5 بتاريخ 15 مارس الماضي، والمتضمن المدة بين أخذ الجرعتين الأولى والثانية للقاح الروسي، في حالة وجود التهابات وعدوى داخلية، فقد تم تحديد المدة بين الجرعة الأولى والثانية لهذا اللقاح بمدة تسعين يوما، بعدما كانت 21 يوما خلال الأشهر الماضية، وهذا لتكون أكثر فعالية ضدّ هذا الفيروس.

وألحّت التعليمة على الجهات المعنية بمتابعة عملية التلقيح على ضرورة تبليغ الأشخاص المعنيين بهذه العملية لأخذ الجرعة الثانية خلال هذه المدة، لتكون مجدية وأكثر فعّالية، وإخطارهم فردا فردا بتحديد مواعدهم لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح خلال بلوغ مدة ثلاثة أشهر، وحرصت المراسلة على التقيد بمحتواها وتنفيذها.

هذا وقد شرعت الجزائر في عملية التلقيح بهذا اللقاح في جانفي الماضي، وأن الجزائر اشترت أول دفعة من هذا اللقاح مكونة من 500 ألف جرعة بـ 1.5 مليار دينار “نحو 11.2 مليون دولار”، وأن الجزائر عازمة على تلقيح 80 بالمائة من سكانها لضمان مناعة عامة ضدّ هذا الوباء.