تمديد حالة الطوارئ في تونس

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، إعلان تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد 11 شهرًا إضافيًا، حتى 31 ديسمبر 2024.

وكانت السلطات التونسية قد قررت في وقت سابق تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 جانفي 2024. وحتى نهاية الشهر الجاري، لكن القرار الجديد ينص على تمديد حالة الطوارئ 11 شهرًا أيضًا، حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أنه في 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري. استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس.

وفرضت الرئاسة التونسية آنذاك إثر الهجوم حالة الطوارئ لثلاثين يوما. ثم تم تمديد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.

وبموجب حالة الطوارئ، تملك السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

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