تمديد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر اعتبارا من يوم 27 جويلية

وافق البرلمان المصري بأكثر من ثلثي أعضائه في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية، بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، يأتي طبقا لقرار الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رقم 168 لسنة 2020.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأن قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة زوالا من يوم الإثنين 27 جويلية الجاري ويهدف إلى مواجهة الأوضاع الصحية والأمنية التي تمرّ بها البلاد.

جدير بالذكر أن مصر سجلت إلى حد اليوم 87775 إصابة مؤكدة بينهم 28380 حالة تعافت، فيما توفي 4302 مصاب.