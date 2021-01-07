تمديد حظر حسابي ترامب على “فايسبوك” و”إنستغرام” حتى نهاية ولايته

أعلن الرئيس التنفيذي لـ”فايسبوك” مارك زوكربرغ، أنه شركته ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالدترامب على “فيسبوك” و”إنستغرام“.

وذلك لمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.

ويأتي هذا عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي لحظات قبل جلسة التصديق على انتخاب “جو بايدن” رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

هذا وأكد، مارك زوكربيرج، في بيان له، عبر صفحته الرسمية،أنه سيحذف كل منشورات ترامب التي تحرض على التخريب و التجمهر.

وأضاف المتحدث نفسه، أن إستمرار “ترامب” في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة مخاطر كبيرة للغاية.

ووللإشارة، فقد تم أمس الأربعاء إغلاق كل من “تويتر” و”فايسبوك” و”سناب” مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.