تمديد خط السكة الحديدية “وهران-سعيدة” إلى عين كرمس

قامت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بتمديد سير قطار نقل المسافرين الرابط بين وهران وسعيدة. إلى غاية محطة عين كرمس “تيارت” وذلك بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وحسبما علم من مديرية النقل لولاية وهران، فقد تقرر استثناء خلال شهر رمضان الفضيل تمديد سير قطار “كوراديا” لنقل المسافرين الرابط بين وهران وسعيدة إلى غاية محطة عين كرمس. ابتداء من الفاتح أفريل الجاري بمعدل رحلتين في اليوم.

وتنطلق الرحلة الأولى من وهران إلى عين كرمس في حدود الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد الزوال. “الوصول إلى سيدي بلعباس 15سا و25 دقيقة وسعيدة 16سا و57 دقيقة وعين كرمس 18سا و16 دقيقة”. بالإضافة كذلك إلى من عين كرمس إلى وهران في السادسة و15 دقيقة صباحا “الوصول إلى سعيدة 7سا و18 دقيقة وسيدي بلعباس 9 سا و5 دقائق ووهران 10سا و10 دقائق.