تمديد عملية بيع تذاكر لقاء شبيبة القبائل وفيتا كلوب

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن تمديد فترة بيع تذاكر لقاء الجولة الـ 4 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، المرتقب أمسية اليوم السبت. أمام فيتا كلوب الكونغولي، بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة 20:00.

وأفاد بيان نشرته إدارة الكناري. بأن القرار جاء تبعاً للعطب التقني الذي تم تسجيله على مستوى منصة “تذكرتي”. والذي تم معالجته في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت.

كما أوضح نفس البيان. بأن منصة “تذكرتي” ستكون مفتوحة أمام جماهير النادي من أجل اقتناء تذاكر المباراة، إلى غاية الساعة الـ 13:00.

يذكر بأنه، وفي حدود الساعة 08:45 من نهار اليوم، تم تسجيل أزيد من 30 ألف مكانا شاغرا، على مستوى منصة “تذكرتي”.