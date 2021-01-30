تمديد غلق أسواق بيع المركبات وقاعات الرياضة وأماكن التسلية والاستجمام

أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد لـمدة 15 يومًا، إجراء غلق أسواق بيع المركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.

كما يُمدّد 15 يومًا، في 19 ولاية إجراء غلق أنشطة القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية، وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ.

ويُمدد أيضاً إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً مساء.

ويخص أنشطة تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات؛ تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث؛ تجارة اللوازم الرياضية، الألعاب واللعب.

بالإضافة الى أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛ قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة الـمرطبات والحلويات، والـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع.

كما يُمدّد تحديد أنشطة الـمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع الـمحمول فقط.

ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار كورونا.

كما تم تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية.

وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.