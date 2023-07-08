تمديد مدة مناقشة مذكرات التخرج لمؤسسة ناشئة إلى غاية 31 ديسمبر القادم

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية أمرتهم من خلالها بضرورة مرافقة الطلبة المنخرطين في القرار الوزاري 1275

كما أكدت الوزارة من خلال المراسلة ،التي تحوز النهار أون لاين على نسخة منها أن مشروع مذكرة تخرج يمكنه أن يناقش الى غاية 31 ديسمبر 2023، مع احتسابه دورة عادية وليس دورة استدراكية.

وأكدت الوزارة على ضرورة متابعة ومرافقة مشاريع التخرج شهادة جامعية –مؤسسة ناشئة إلى غاية حصولهم على الأقل على وسم “لابل مشروع مبتكر” أو الحصول على التمويل من قبل “أناد”لإنشاء مؤسسة مصغرة.

كما أكدت الوزارة أنه بإمكان الطلبة الحصول على شهادة تسجيل للسنة الجامعية 2023/2024 وذلك في إطار مرافقتهم لاتمام مشاريعهم الابتكارية.