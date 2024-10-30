تمديد مواقيت إستغلال الميترو والترامواي يومي الخميس والجمعة

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر عن تمديد مواقيت استغلال الميترو يومي الخميس 31 أكتوبر والجمعة 1 نوفمبر 2024.

كما أعلنت سيترام الجزائر عن تمديد مواقيت سير ترامواي الجزائر العاصمة. إلى غاية الواحدة صباحا يومي الخميس 31 أكتوبر و الجمعة 1 نوفمبر. كما أن تمديد ساعات سير الميترو والترامواي يدخل في إطار إحياء الذكرى السبعون لعيد الثورة الجزائرية التحريرية المجيدة.

من جهتها أعلنت سيترام الجزائر أن النقل عبر كل خطوط الترامواي سيكون مجانا يوم الجمعة 1 نوفمبر.