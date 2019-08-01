بعدما شهدت قباضات الضرائب ومراكز البريد طوابير طويلة في اليومين الأخيرين

فتح أبواب قباضات الضرائب يوم السبت

قررت وزارة المالية تمديد آجال بيع قسيمات السيارات، إلى غاية 15 من الشهر الجاري.

كما تقرر فتح أبواب القباضات، يوم السبت، لتمكين أصحاب المركبات من اقتناء القسيمة بكل أريحية.

ويأتي قرار وزارة المالية، بعد انتهاء الآجال التي حددتها، يوم أمس، حيث شهدت قباضات الضرائب ومراكز

البريد طوابير طويلة من أصحاب السيارات، وهو الأمر الذي أدى إلى نفاذ كلي لبعض القسيمات الأكثر طلبا.

ودعت الوزارة أصحاب السيارات إلى التقرب من مراكز البيع، من أجل اقتناء القسيمات في وقت مبكر،وذلك

لتفادي هذه الطوابير والانتظار، وكذلك منح الوقت لمصالحها من أجل توزيع القسيمات الأكثر طلبا على مختلف مراكز البيع.

وللإشارة، فإنه تم تحديد سعر يتراوح بين 500 إلى 3 آلاف دينار للقسيمة الخاصة بالمركبة التي يفوق سنها 10

سنوات، وما بين ألف و4 آلاف دينار للمركبات التي يتراوح سنها من 6 إلى 10 سنوات، وبين 500 و6 آلاف دينار

للمركبات بين 3 إلى 6 سنوات، أما المركبات التي يقل سنها عن 3 سنوات، فسعر القسيمة الخاصة بها يتراوح بين ألفين و10 آلاف دينار.

أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية،

والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف والسيارات المجهزة

بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعاقين والسيارات التي تستعمل غاز البترول المميع

«جي بي آل»، أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والدراجات النارية.