تمرين حول البحث والإنقاذ في البحر بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية ع1

نظمت قيادة القوات البحرية اليوم الثلاثاء، تمرينا استعراضيا حول البحث والإنقاذ في البحر LIVEX.

وجرى ذلك على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بحضور ملاحظين أجانب.

وتمحور سيناريو التمرين حول تلقي المركز الوطني لعمليات البحث والإنقاذ/ المصلحة الوطنية لحرس السواحل/قيادة القوات البحرية، لنداء استغاثة.

وجاء هذا النداء من طرف سفينة صيد على متنها (20) فردا (طاقم)، المتواجدة على بعد (8) أميال بحرية شمال غرب رأس ماتيفو.

ويفيد النداء بنشوب حريق على المتن، يتطلب إجلاء أفراد الطاقم المصابين إصابات بليغة وسقوط شخص في البحر.

وتم على الفور إطلاق إشارة إنذار لإخطار وسائل التدخل في مجال البحث والإنقاذ، وإعلام أفراد لجنة البحث والإنقاذ.

وذلك لغرض إعداد مخطط التدخل الذي يضم وسائل عسكرية ومدنية للتدخل، وهذا على مراحل.

إضافة إلى وسائل قيادات القوات الجوية، الدفاع الجوي عن الإقليم، وقيادة الدرك الوطني، أقحمت كذلك وسائل وزارات الداخلية،البريد،الصحة، والأشغال العمومية.

ويهدف هذا التمرين إلى تحضير الإمكانيات المادية والبشرية للأطراف المعنية بالتدخل خلال الأزمات، العسكرية منها والمدنية، على المستويين المحلي، الجهوي والوطني.