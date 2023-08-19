تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

قام ناشط هولندي من اليمين المتطرف على تمزيق نسخة من المصحف والدوس عليها خلال تظاهرة أمام السفارة التركية في لاهاي أمس الجمعة.

وحدث ذلك، بالرغم من أن الحكومة الهولندية كانت قد دانت تنظيم هذه التظاهرة، لكنها قالت إنها لا تملك صلاحيات قانونية لمنعها.

وقام بهذه العملية حركة “بيغيدا”، وهي حركة عنصرية انطلقت من مدينة دريسدن الألمانية عام 2014 بفعل تدفق المهاجرين. وهي تحذّر من “أسلمة الغرب” وتدعو لطرد المسلمين من أوروبا.

وأغلقت الشرطة الهولندية الطريق المؤدي إلى الشارع الذي تقع فيه السفارة التركية.

حيث تم تنظيم تظاهرة مضادة شارك فيها نحو خمسين شخصا قام بعضهم بإلقاء الحجارة على فاغنسفيلد عندما بدأ بتمزيق صفحات من المصحف.

وتدخل نحو 20 شرطيا مزودين بالدروع والهراوات مع محاولة البعض مطاردة فاغنسفيلد أثناء مغادرته.

وصباح الجمعة، وصفت وزيرة العدل الهولندية ديلان يشيلغوز-زيغيريوس المولودة في تركيا تمزيق نسخة من المصحف. معتبرة أنه تصرف “مثير للشفقة”. لكنها أضافت أن قوانين البلاد تسمح بمثل هذه التظاهرة.

ووقعت أعمال تدنيس مماثلة لنسخ من المصحف في دول أوروبية عدة مؤخرا.

ففي أواخر جويلية، أضرم رجلان النار في نسخة من المصحف أمام البرلمان السويدي، إضافة إلى حوادث مشابهة في الدنمارك هذا العام.