تمكين مستقبل أفضل باستخدام التقنيات الجديدة والابتكار الفاضل في OPPO INNO DAY 2022

عقدت شركة OPPO اليوم حدث التكنولوجي السنوي OPPO INNO DAY 2022الخاص بالشركة. الذي أقيم عبر الإنترنت في بث مباشر.

سلط هذاالحدث الذي يحمل شعار ” من أجل مستقبل أفضل” الضوء على التزام شركةOPPO . على إثراء مبادراتها الذكية الأربعة المتمثلة في الترفيه الذكي والإنتاجية الذكية والصحة الذكية. والتعلم الذكي لتقديم المزيد من الابتكار من أجل الخير العام وبناء مستقبل شامل وأكثر إيجابية للجميع.”

ويمكن للضيوف الانضمام إلى الحدث عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع OPPO الرسمي.

استمتع بحياة أكثر ذكاءً معOHealth H1و MariSilicon Y و Air Glass 2

كجزء من مبادراتها الأربعة الذكية، استثمرت شركةOPPO قدرًا كبيرًا من الموارد في تطوير تكنولوجيا الصحة الذكية. لم يقتصر الأمر على إنشاء OPPO لمختبر OPPO Health Lab في عام 2021 لتطوير أساليب مبتكرة. لمساعدة المستخدمين على بناء أنماط حياة صحية. كما أنشأت شركةOPPO علامة تجارية فرعية صحية ذكية جديدة تحمل اسم OHealth.

خلال يوم الابتكارINNO DAY لعام 2022، كشفت OPPO النقاب عن أول منتج يحمل علامتها التجارية OHealth. وهو جهاز مراقبة صحة الأسرة OHealth H1. يجمع هذا جهاز بين ست وظائف لمراقبة البيانات الصحية. مخصصة للاستخدام العائلي في جهاز واحد.

كما تتمثل هذه الوظائف في قياس الأكسجين في الدم وتخطيط القلب وسمع نبضات القلب والرئة ومعدل ضربات القلب. ودرجة حرارة الجسم وتتبع النوم.

من خلال أجهزة استشعار عالية الدقة وخوارزميات صحية رائدة في مجالالصناعة. سيساعد جهازOHealth H1 المستخدمين على جمع بيانات صحية دقيقة والعناية بشكل أفضل بصحة الأسرة بأكملها.

على عكس التصاميم الصناعية للمعدات الطبية التقليدية ، فإن OHealth H1 عبارة عن جهاز فائق الخفة يزن 95 جرامًا فقط.

كما يتميز بحواف مستديرة الشكل وتصميم بيضاوي متحد المركز. هذا ما يسهل على المستخدمين حمله معهم في أي مكان يذهبون إليه وهذا ما يساعدهم على دمج القياسات الصحية المنتظمة في روتينهم اليومي.

بفضل جهازOHealth H1 الذي يمهد الطريق لطموح شركةOPPOلإنشاء بوابة خدمات رعاية صحية. و التي تقدم حلول صحية ذكية ومهنية ومريحة للمستخدمين والمستشفيات والعيادات.

OHealth H

بعد أول وحدةNPU مخصصة للتصوير الذاتي،MariSiliconX . كشفت شركةOPPO عن الابتكار الثاني في سلسلةMariSilicon و هو MariSilicon Y Bluetooth Audio SoCالجديد كليًا في هذا الحدث.

حيث يعد MariSilicon Y واحدًا من أوائل الشركات التي تستخدم تقنية معالجة N6RF الأكثر تقدمًا. حيث يقدم حزمة بلوتوث المحترفالجديدة تمامًا. تم تطويرها ذاتيًا والتي تزيد من عرض النطاق الترددي للبلوتوث بنسبة هائلة تصل إلى 50٪ مقارنة بأعلى مواصفات Bluetooth SoCs في السوق. مزودًا بتقنية ترميز URLC الحصرية ووحدة NPU مخصصة مع ما يصل إلى 590 GOPS من قوة الحوسبة على الجهاز. يمكن لـ MariSilicon Y نقل صوت غير مسبوق 24 بت / 192 كيلو هرتز فائق الوضوح بدون انقطاع. من خلال البلوتوث لأول مرة على الإطلاق. مما يوفر للمستخدمين جميع مزايا الاتصال اللاسلكي بنفس جودة الصوت مثل الاتصال السلكي. مع فتح إمكانيات جديدة في تجارب الصوت المكاني.

بدعم من MariSiliconY ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأعلى جودة صوت رقمي من خلال سماعات الأذن اللاسلكية وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث.

MariSIlicon Y

خلال هذا الحدث، قدمت شركة OPPO أيضًا عرضًا لأحدث جهاز زجاج الواقع المساعد – OPPO Air Glass 2. يقدر وزنه بحوالي 38 جرامًا فقط.

يتميز جهاز OPPO Air Glass 2 بتصميم قوي وخفيف الوزن للغاية. يتضمن أول عدسة دليل موجي ضوئية راتينج في العالم طورتها شركةOPPO .

كما ستدعم هذه العدسات تصحيح الرؤية والمزيد من الخصائص. مما يجعلها غير قابلة للتمييز تقريبًا عن النظارات العادية.

كما سيتمكن OPPO Air Glass 2 من إجراء مكالمات هاتفية وإجراء ترجمة فورية. وتوفير التنقل المستند إلى الموقع وتحويل الصوت إلى نص للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية. وتقديم العديد من التجارب الذكية.

تهدف النظارات الجديدة إلى إظهار الإمكانات الجديدة تمامًا في التفاعل بين الإنسان والآلة. وعرض استكشاف OPPO التكنولوجي لمبادراتها الذكية الأربعة.

Air Glass 2

تمكين مستقبل أفضل من خلال الابتكار الفاضل

صرح بيت لاو ، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي المنتجات في. OPPO: “عند مواجهة هذا النوع من التحديات التي تواجهها صناعة التكنولوجيا حاليًا. نحن نؤمن بأن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو الاستمرار في الابتكار وكسر حدود.

التزاما منا بشعار علامتنا التجارية ” الإلهام إلى الأمام “، ستواصل شركة OPPO تزويد المستخدمين. بمنتجات وتقنيات فائقة الجودة من شأنها بناء حياة أكثر ذكاءً للجميع.

سنعمل أيضًا بتعاونمع العديد من الشركاء من أجل توفير مستقبل أفضل من خلال الابتكار الفاضل. وخلق المزيد من الإمكانيات في التجارب الذكية المتصلة. ”

كما واصلت شركةOPPOعلى مر السنين بناء نظامها البيئي التكنولوجي. من خلال التعاون مع الشركاء العالميين لإنشاء مجتمع منفتح وشامل ومزدهر.

قام أكثر من 300000 مطور و 700000 منشئ بتوزيع منتجاتهم وخدماتهم. من خلال منصات OPPO المفتوحة.

كما قامت شركة OPPO أيضًا بتعزيز التواصل ودعم المطورين والمبرمجين العالميين من خلال OPPO ColorOS Hackathon.

أطلقت شركة OPPOفي شهر ماي من هذا العام، مسرع الابتكار. OPPO Research Institute للبحث عن المزيد من الحلول في ما يخص مجال التكنولوجيا. التي يمكن الوصول إليها والصحة الرقمية بتعاون مع المتخصصين في مجال التكنولوجيا ورجال الأعمال.

كما أعلنت شركة OPPOفي أواخر شهرأوت، عن أفضل 10 عروض تم اختيارها من بين 536 مدخلًا من 39 دولة ومنطقة.

كما تم منح كل من الفرق العشرة منحة تبلغ حوالي 46000 دولار أمريكي. إلى جانب فرص الاستثمار والدعم التكنولوجي والشراكات التجارية والترويج العالمي.

تؤمن شركةOPPO وجميع الفرق التي تعمل معهابأن استخدام قوة التكنولوجيا من شئنه تحسين الحياة وستستمر في دفع عجلة الابتكار إلى الأبد.

من خلال دفع حدود التكنولوجيا من خلال إيمانها بالابتكار الفاضل. تواصل شركة OPPO فتح إمكانيات جديدة في مجال التجارب الذكية المتصلة. من خلال تقنيات خاصة مثلOHealth H1و Marisilicon Y و Air Glass 2.. تلتزم شركة OPPO بالانفتاح والشمول، هذا ما يساهم في خلق العديد من التعاونات والابتكار والعمل من أجل توفيرحياة أفضل.

معلومات حول شركة OPPO

منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “الوجه المبتسم” – في عام 2008. لم تتوقف شركة OPPO أبدًا عن السعي لتحقيق التعاون المثالي بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة. ا

ليوم تقدم OPPO مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Findو Reno. بخلاف الأجهزة. توفر OPPO لمستخدميها نظام تشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل. Cloud OPPO. وتتواجد OPPO في أكثر من 50 دولة ومنطقة مع أكثر من 40.000 موظف في OPPO . ملتزمون بخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.