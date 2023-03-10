تمنح امتيازات لا مثيل لها.. جوازات السفر الأوروبية الأفضل في العالم

تعد جوازات السفر الأوروبية هي الأقوى في العالم، ومع استثناءات قليلة. فإنها تحتل جميع المراكز الأولى في أحدث فهرس لجوازات السفر الذي تنشره VisaGuide.World. مما يمنح حامليها فرصة السفر بدون تأشيرة إلى غالبية دول العالم.

بينما احتلت اليابان وسنغافورة المركزين الأول والثاني في المؤشر، اللتين حصلت على درجة جواز سفر 89.76 و 89.65 على التوالي من 100 درجة. فإن جواز السفر الإيطالي هو ثالث أقوى جواز سفر في العالم، مما يجعله في أوروبا أفضل جواز سفر في نفس الوقت.

كما يتبع جواز السفر الإيطالي عدد أكبر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. حيث تم إدراج جواز السفر الألماني في قائمة رابع أفضل جواز سفر في العالم وخامس جواز سفر إسبانيا.

كما أن جواز السفر الأكثر حظرًا في العالم هو جواز السفر الخاص بكوسوفو. والتي لا تعترف بها حتى 15 دولة في العالم، بما في ذلك العديد من دول الاتحاد الأوروبي. والتي يمكن لمواطنيها دخول كوسوفو بدون تأشيرة.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لمعظم جوازات سفر الاتحاد الأوروبي، هناك 28 دولة فقط، من بين 200 دولة تقريبًا تتطلب تأشيرات تقليدية.

كما تحتل البلدان الأوروبية التي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر جواز السفر الخاص بـ VisaGuide المراكز التالية.

ايطاليا – المركز الثالث

ألمانيا – الرابعة

اسبانيا – المركز الخامس

السويد – السادسة

فنلندا – السابعة

الدنمارك – الثامنة

لوكسمبورغ – المركز التاسع

النمسا – العاشر

مالطا – 11

النرويج – 12

هولندا – المركز الثالث عشر

بلجيكا – 14

البرتغال – المركز الخامس عشر

سويسرا – 16

فرنسا – 17

اليونان – 18

أيرلندا – المركز التاسع عشر

المجر – المركز 20