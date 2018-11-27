تمنراست.. توقيف شخصين وحجز مشروبات كحولية

اوقفت فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية بتمنراست شخصين يبلغان من العمر 39 و45 سنة متورطان في قضية بيع مشروبات كحولية بدون رخصة.

ونفذت عملية التوقيف خلال دورية اين لفت إنتباههم سيارة محل شبهة بحي القصر.

حيث عثر بعد تفتيشها على كمية من المشروبات الكحولية يفوق عددها 30 علبة من مختلف الأنواع ومبلغ مالي.

حيث تم تحويل المشتبه فيهما رفقة المحجوزات الى المقر وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة.

التي أصدرت في حق المشتبه فيه الأول عقوبة سنة حبس نافدة مع الإيداع و6 أشهر حبس نافدة بدون إيداع للشخص الثاني.