تمنراست: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بعين أمقل

لقي شخص حتفه و أصيب 4 آخرون في حادث مرور تمثل في انقلاب سيارة بعين أمڨل بولاية تمنراست.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لذات الولاية، فقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية تمنراست أمس على الساعة 17 و50 د من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 63 كلم من تمنراست بإتجاه عين أمڨل.

وأضاف البيان أن الحادث يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا fj 80 أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر (20 سنة ) في عين المكان.

بالاضافة الى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم مابين (27و33) سنة.

كما تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى المستشفى. .

بالمقابل تمثلت النجدة المتدخلة في شاحنة اطفاء،و سيارة إسعاف للحماية المدنية.

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