ستشهد الصّيدليات عبر كافة القطر الوطني وفرة أجهزة قياس مستوى السكر للمرضى الصّائمين التي يكثر الطّلب عليها خلال شهر رمضان.

وطمأنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص اليوم الأربعاء، عشية حلول شهر الصيام، مرضى السكري وأعلنت عن وفرة أجهزة وشرائح قياس نسبة السكر .

التي يستعلونها بشكل مستمر للاطمئنان على صحتهم.

ونفى مسعود بلعمبري رئيس نقابة الصيادلة ندرة أجهزة قياس نسبة السكر، كاشفا عن تموين السوق الوطنية بهذه المواد لتفادي الإنقطاعات.

من خلال اعتماد ثلاثة متعاملين خواص لإنتاج أجهزة وشرائح قياس نسبة السكر في الدم بالجزائرفي إطار الشراكة مع اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

حيث يتواجد الأول (بيونيل) بالعاصمة والثاني بمدينة العلمة (ولاية سطيف) والثالث (دياغنوستيك تشاك) بقسنطينة.