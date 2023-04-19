تم تأكيد صحة رسالته الإلكترونية.. المدرب غالتييه يواجه عقوبات قاسية

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، عن مستجدات جديدة بشأن قضية مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، المتهم بالعنصرية تجاه السود والمسلمين.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، وموقع RMC SPORTS، فقد تم تأكيد صحة البريد الإلكتروني الذي كشف عنه المدير الرياضي السابق لنادي نيس، جوليان فورنييه.

الذي كشف فيه عن إساءة المدرب غالتييه للمسلمين والعنصرية تجاه اللاعبين السود في فريقه آنذاك لما كان يشرف على فريق نيس.

وأوضحت ذات المصادر، أن رئيس نادي نيس ومسؤولين بالنادي، تم الإستماع لأقوالهم من طرف العدالة، في إطار التحقيق المفتوح في القضية بتاريخ 14 أفريل الماضي.

وفي حال ماتم إثبات التهم في حق المدرب كريستوف غالتييه، بتصريحات الشهود اللذين تم الإستماع لهم، فإن الأخير مهدد بالسجن لثلاث سنوات، وغرامة قدرها 45 ألف أورو.