الرقم السري :

137088

صاحبة أخلاق وجمال خلاب تناشد إلى جانبك الحلال

كل الكلمات لن تفيها حقها في الوصف، هي شابة صاحبة خُلق وأخلاق، عفيفة بلفها الحياء. تتمنى لو يلاقيها القدر برجل يقدرها ويكون رفيق دربها، كما هي من إحدى مناطق الوسط، من إحدى ولايات الوسط. تبلغ من العمر 33 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عزمت وتوكلت على الله، تناشد رجلا جادا غايته الزواج. وبناء عش الحلال على أسس المودة والاحترام، بسيطة ومعقولة، فهي لا تريد من صاحب النصيب سوى أن يكون متفهم ومسؤول. تفضله من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتعدى 45 عام، شرطها أن يكون موظفا مستقرا. تتعاون معه في حياة تريدها مستقرة مستكينة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، صاحبة إعلاننا هذا تعول على جدية المتصلين.

الرقم السري :

137089

شابة متميزة.. تجعل قلبك ينبض بالفرح والبهجة

نبقى في وسط البلاد، ونعرفكم مرة أخرى على شابة تبلغ من العمر 35 سنة. شابة واعية لدرجة أنها تدرك جيدا ما للرجل من فضل في حياة أي أنثى. فلم تجد أي حرج في أن تطلب نصيبها عن طريق هذا الركن، مادام في الأمر ما يرضي الله. تمتهن التعليم بضمير وحب كبير، هي شابة ذات أصول قبائلية، في العقد الثالث من عمرها. عزباء لم يسبق لها الزواج، وتشغل منصب أستاذة كما ذكرنا سابقا.

تتمنى الاقتران وبناء عش الحلال، إلى جانب رجل تقي شهما فيه من النخوة ما يجعلها تحيا إلى جانبه مرتاحة مطمئنة. رجلا تفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز الـ45. أكثر ما تتمناه أن يكون له مصدر رزق وأن يكون له بيت مستقل.، ولا يهمها إن كان أرمل مطلق، أو أعزب.

الرقم السري :

137090

لكل شهم يبحث عن حياة يسودها الحي والحنان

قد تكون المرأة صاحبة أخلاق، وجمال ونسب. كما قد تملك من ماديات ومتاع الدنيا لكنها تبقى تشعر بالنقص إذا لم يحتويها قلبا محبا. زوجا يكون السند والدعم الذي يمنحها القوة من أجل الاستمرار والتألق والتميز أيضا. لذا اتصلت فتاة أقل ما يمكن القول عنها أنها متألقة على كل الأصعدة. فتاة نهلت من العمل ما علها صاحبة منصب مرموق، ابنة عائلة أصيلة وأخلاقها رفيعة. وتسر الناظرين إليها، وتبلغ من العمر 33 سنة.

تتمنى من المولى القدير، في هذا الشهر المبارك أن يجمع بينها وبين النصيب الجميل، رجل تقيا يكون لها خير ونيس. لا تشترط فيه الكثير، تريده صاحب أخلاق، من إحدى ولايات الوسط، سنه أقل من 45 عام. يكون عاملا مستقرا، ولا يهم إن كان أعزب، أرمل أو مطلق.

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