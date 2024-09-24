تنبيه جديد بخصوص الكرة الأرضية

أفادت دراسة أن الكوكب يستعد لعبور “حتما” عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على الاستقرار الأرضي.

مع تزايد تحمض المحيطات، يستعد الكوكب “حتمًا” لعبور عتبة تنبيه جديدة تساهم في التأثير على استقرار الأرض. وقدرتها على الصمود وصلاحيتها للسكن، وفقًا لتقرير صادر عن معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ (PIK).

قبل خمسة عشر عاما، حدد العلماء تسعة “حدود كوكبية”، وهي عتبات مادية لا ينبغي للبشرية أن تتجاوزها. إذا أرادت البقاء في “منطقة تشغيل آمنة”.

وتحت تأثير الأنشطة البشرية، تم بالفعل تجاوز ستة من هذه “الحدود” في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير جديد نُشر أمس الاثنين فإن الحد السابع، وهو تحمض المحيطات، على وشك تجاوزه “في المستقبل القريب”.

وتتعلق الحدود الستة التي تم تجاوزها على نطاق واسع بتغير المناخ، وإزالة الغابات، وفقدان التنوع البيولوجي. وكمية المواد الكيميائية الاصطناعية (بما في ذلك المواد البلاستيكية). وندرة المياه العذبة وتوازن دورة النيتروجين (المدخلات الزراعية).

ويستمر وضعهم في التدهور، حسبما أكد يوم الاثنين هذا الفحص الصحي الكوكبي. وهو تقييم صحي للكوكب سيتم تحديثه الآن كل عام.

تحمض المحيطات أمر لا مفر منه..

فيما يتعلق بالتحمض، يرتبط ذلك بامتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون: فبينما تستمر انبعاثات غاز الدفيئة هذا في الزيادة. تشهد مياه البحر انخفاضًا في الرقم الهيدروجيني لها وتصبح ضارة للعديد من الكائنات الحية (الشعاب المرجانية، والأصداف، والعوالق).

وفي نهاية المطاف السلسلة الغذائية البحرية بأكملها. وهي ظاهرة تؤدي بدورها إلى تقليل القدرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

يوضح بوريس ساكشويسكي، أحد المؤلفين الرئيسيين لفحص صحة الكواكب: “حتى لو تم تخفيض الانبعاثات بسرعة. فقد لا يمكن تجنب مستوى معين من التحمض المستمر بسبب ثاني أكسيد الكربون المنبعث بالفعل وزمن استجابة نظام المحيطات”.

ويضيف هذا الباحث في معهد PIK: “لذلك، فإن تجاوز “الحد” لتحمض المحيطات يبدو أمرًا لا مفر منه في السنوات المقبلة”.

وأقل بكثير من عتبة الإنذار، لا نجد سوى حالة طبقة الأوزون، التي بدأت تتعافى منذ حظر المواد الضارة في عام 1987. ويشير التقرير إلى أن هذا التعافي ينبغي أن يستغرق بضعة عقود أخرى.

وأخيرا، العنصر التاسع - تركيز الجزيئات الدقيقة في الغلاف الجوي – يقترب من عتبة الإنذار. ولكنه يظهر علامات التحسن بفضل التدابير المتخذة في بعض البلدان لتحسين نوعية الهواء. ومع ذلك، يحذر الباحثون من خطر التدهور في الدول الصناعية السريعة.

الحدود البيئية المترابطة

ومع ذلك، كلما تم تجاوز عدد كبير من الحدود، كلما زاد “خطر تقويض وظائف دعم الحياة على الأرض بشكل دائم”. ورؤية نقاط تحول لا رجعة فيها، كما يحذر الباحثون.

وفي حين أن هذه العمليات البيئية التسع مترابطة، فإن “معالجة واحدة منها تتطلب معالجة الكل”. كما يؤكد التقرير على “النهج الشامل” الذي يمكن أن يكون “فرصة للتقدم المستدام”، الذي يريد أن يخاطب صناع القرار وعامة الناس.