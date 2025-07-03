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أخبار الجزائر

تنبيه من المستوى الثاني..أمطار جد غزيرة في هذه الولايات !

بقلم أسماء.ع
تنبيه من المستوى الثاني..أمطار جد غزيرة في هذه الولايات !
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار جد غزيرة، في العديد من ولايات الوطن.

وأشار الديوان في تنبيه له من المستوى الثاني، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة، هي كل من برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، جنوب سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة.
وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة، بين 20 ملم و40 ملم. كما من المرتقب أن يبدأ تساقط الأمطار من الساعة 14.00 إلى غاية الساعة 22.00 ليلا.

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