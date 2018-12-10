تندوف.. أطباء وممرضو عيادة “بن خدة” يحتجون على انعدام الأمن

نظم أطباء وممرضو وعمال العيادة متعددة الخدمات بن يوسف بن خدة بولاية تندوف وقفة تضامنية احتجاجية تنديدا بالاعتدء الذي تعرضت له زميلتهم ليلة البارحة اثناء مداومتها من قبل مواطنة،

أين طالب المحتجون بضرروة توفير الامن للطواقم الطبية اثناء تأدية واجبها وخاصة ليلا لكي لا تتكرر هذه الاعتداءات مستقبلا.

وتشهد مصلحة الاستعجالات بعيادة بن يوسف بن خدة ضغطا كبير بسبب انعدام مصالح الاستعجالات بالعيادات الاخرى بولاية تندوف وهو ما يسبب الإقبال الكبير للمرضى لهذه العيادة .

وقد طالب المواطنون من قبل بضرورة فتح مصالح استعجالية أخرى بمختلف العيادات بالولاية لتخفيف الضغط عن هذه العيادة.