تنسيقية الأئمة تهنئ تبون وتبارك له الفوز في الرئاسيات

هنأت، التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر فوزه في الإنتخابات الرئاسية.
وقدمت التنسيقية الوطنية للأئمة في بيان لها، تهانيها وتبريكاتها لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، كما تمنت له التوفيق والسداد في أداء مهامه على رأس الدولة.
وشكرت ذات التنسقية في ذات البيان، الشعب الجزائري على شاركته في الإنتخابات، واسهامه الكبير في إنجاح هذا العرس الإنتخابي، مشيرة إلى أنه أعطى اكبر درس للعالم برمته على تحضره وحبه لوطنه.
وفي الأخير دعت لكامل الشعب والأمة الجزائرية جمعاء أن يديم الأمن والأمان على البلاد، وأن يوفق رئيس الجمهورية في أداء هذه الأمانة.
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