تنسيقية الأئمة تهنئ تبون وتبارك له الفوز في الرئاسيات

هنأت، التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إثر فوزه في الإنتخابات الرئاسية.

وقدمت التنسيقية الوطنية للأئمة في بيان لها، تهانيها وتبريكاتها لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد تبون، كما تمنت له التوفيق والسداد في أداء مهامه على رأس الدولة.