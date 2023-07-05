تنس الطاولة.. الجزائر بطلة إفريقيا تحت 19 سنة بالمغرب

توّج المنتخب الوطني الجزائري، لفئة أقل من 19 سنة بالبطولة الإفريقية لتنس الطاولة للشباب أغادير 2023.

وتألّقت العناصر الوطنية في البطولة القارية. التي جرت وقائعها بمدينة أغادير بالمغرب في الفترة من 2 إلى 8 من شهر جويلية الجاري.

وهنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الخضر لتنس الطاولة. على هذا الانجاز بمنشور عبر الصفحة الرسمية على “فيسبوك” قالت فيه: “الحمد لله ويفعلها الأبطال، الجزائر بطلة إفريقيا تحت 19 سنة بالمغرب في البطولة الافريقية للشباب 2023”.