وزيرا الداخلية والمجاهدين يشرفان على تنصيب والي إليزي

قام اليوم الإثنين، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، بزيارة إلى ولاية إليزي.

وتأتي هذه الزيارة، للمشاركة في مراسم تنصيب أحمد بلحداد والياً لولاية إليزي.

كما تم تنصيب، أحمد بلحداد والياً لولاية إليزي، خلفا لمصطفى أغامير المحول إلى ولاية ورقلة.

ويأتي هذا، تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة

هذا وأجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، حركة جزئية في سلك الولاة. كما مست الحركة 3 ولايات، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية في بيان لها.

وجاء في البيان: “تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إجراء حركة جزئية للولاة. بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وتم تعيين كل من السادة: أبو بكر الصديق بوستة واليا لولاية تيبازة، ومصطفى أغامير واليا لولاية ورقلة، وأحمد بلحداد واليا لولاية إليزي.

كما تجدر الإشارة، إلى أن أبوبكر الصديق بوستة، كان على رأس ولاية ورقلة، قبل تعيينه اليوم واليا لولاية تيبازة. خلفا لـ”أحمد معبد” الذي عيّن هو الأخر واليا لولاية الجزائر العاصمة، خلفا لمحمد شرفة الذي عيّن وزيرا للعمل.

كما تم تحويل مصطفى أغامير من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة. وكذا تعيين الأمين العام السابق لولاية عين الدفلى أحمد بلحداد خلفا به.

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