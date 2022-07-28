تنصيب الرئيس الجديد لأمن ولاية ميلة
أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق بقسنطينة و مراقب عام للشرطة، جمال يونسي، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب عميد أول للشرطة، محمد زمور رئيسا لأمن ولاية ميلة،
وفي بيان لأمن الولاية، فقد جرت مراسم التنصيب بمقر أمن الولاية بحضور والي ميلة، وأعضاء اللجنة الأمنية، وكذا السلطات المحلية المدنية والسلطات القضائية، بالإضافة إلى إطارات أمن الولاية.
طالع ايضا:
وفاة طفل وإصابة 4 آخرين في إنقلاب سيارة بميلة
كما لقي طفل يبلغ من العمر 13 سنة حتفه، وأصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية في ميلة.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي مروان في هذا الحادث.
كما تمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “بوجو 207” بالطريق الولائي رقم 52 في شطره الرابط بين فرضوة و بلدية سيدي مروان.
وخلف الحادث 5 ضحايا، منهم ضحية متوفية “13 سنة” حسب طبيب مصلحة الإستعجالات. وضحية تبلغ من العمر 5 سنوات حالتها حرجة لها إصابة بالرأس و الوجه.
وكذا إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بآلام في الرأس، وإمرأة ورجل يبلغان من العمر 40 سنة و 74 سنة في حالة صدمة0
كما تم إسعاف المصابين من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة الإستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات القرارم قوقة.
ميلة: تدشين نزل الشرطة التابع لأمن شلغوم العيد
كما أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق قسنطينة، بمعية والي ولاية ميلة،
على مراسم تدشين نزل الشرطة التابع لأمن دائرة شلغوم العيد بذات المدينة.
وحسب بيان للشرطة الجزائرية، سمي النزل باسم شهيد الواجب الوطني عون الشرطة بوعافية رشيد.
الذي ارتقى شهيدا في 14 سبتمبر 1994 أثناء أداء مهامه بالأخضرية ولاية البويرة.
ويضاف هذا المرفق الاجتماعي الأمني إلى المكاسب التي تساعد أفراد الشرطة على أداء مهامهم بأريحية وتقديم خدمة أمنية أفضل.
وجاء هذا التدشين، في إطار الإحتفال بعيد الشرطة الجزائرية، المصادف لـ 22 جويلية من كل سنة.