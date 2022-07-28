تنصيب الرئيس الجديد لأمن ولاية ميلة

أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق بقسنطينة و مراقب عام للشرطة، جمال يونسي، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب عميد أول للشرطة، محمد زمور رئيسا لأمن ولاية ميلة،

وفي بيان لأمن الولاية، فقد جرت مراسم التنصيب بمقر أمن الولاية بحضور والي ميلة، وأعضاء اللجنة الأمنية، وكذا السلطات المحلية المدنية والسلطات القضائية، بالإضافة إلى إطارات أمن الولاية.

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