أشرف وزير النقل، عبد الله منجي، اليوم السبت، على تنصيب الرئيس المدير العام الجديد للجوية الجزائرية.

وتم تنصيب، ياسين بن سليمان، رئيسا مديرا عاما جديدا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

هذا وشغل بن سليمان، عدة مناصب سابقا، على غرار منصب رئيس قسم التطوير التجاري بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر. ومديرا تجاريا لشركة الطيران ايغل ازور.

كما شغل بن سليمان، منصب مندوب عام لشركة ايغل أزور بالجزائر سنة 2017. ليصل لمنصب المدير العام للجوية الجزائرية.

وبالتفصيل، شغل ياسين بن سليمان من سنة 2003 إلى 2007، منصب رئيس قسم التطوير التجاري بمؤسسة تسيير مطارات الجزائر. ومن سنة 2008 إلى 2010 رئيس قسم المالية بمؤسسة JCDecaux.

كما شغل بن سليمان، منصب المدير التجاري لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر، بين سنوات 2010 و2012. وكذا مدير تجاري لشركة طيران ايغل ازور من 2012 إلى 2017.

ومن سنة 2017 وإلى غاية 2022، شغل ياسين بن سليمان منصب مندوب عام لشركة ايغل أزور الجزائر.

وتخرج المدير العام الجديد للجوية الجزائرية، من جامعة عبد الرحمن ميرة تخصص مالية ومناجمنت سنة 2000.

فيما تخرج من المدرسة الوطنية للطيران المدني ENAC بتولوز الفرنسية، بالموسم الدراسي 2003/2004.

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