تنصيب العربي مرزوق أمينا عاما لوزارة الداخلية

أشرف ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأربعاء، على مراسم التنصيب الرسمي لـ العربي مرزوق. أمينا عاما لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلفا لعديل حميميد.

وحضر المراسم كل من المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية ووالي ولاية الجزائر. والمدراء العامون للهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الإطارات السامية للوزارة.

وتدرج مرزوق العربي على مستوى الإدارة المحلية في عديد من الوظائف. كما شغل منصب والي بولايات تلمسان، تبسة، معسكر، قالمة وجيجل.