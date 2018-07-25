تم اليوم الأربعاء تنصيب تنصيب العقيد قبايلي محمد رضا قائدا جديدا للمجموعة الولائية للدرك الوطني بتلمسان، خلفا للعقيد بوخلدة عبد القادر.

وحسب بيان خلية الاتصال لذات المجموعة الولائية، فقد شرف القائد الجهوي للدرك الوطني بوهران، العقيد تريكي محمدعلى مراسيم التنصيب.

وقد أعطى العقيد تريكي محمد “تعليمات صارمة لتكثيف النشاط لصالح تأمين المواطنين وممتلكاتهم وتفعيل العمل الجواري”.

وكذا “بذل قصارى الجهود للحفاظ على النظام والأمن العمومي وتأمين الممتلكات العامة والخاصة” .

حيث حضر هذه المراسيم التي أقيمت بمقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بحضور السلطات العسكرية والقضائية والإدارية للولاية.