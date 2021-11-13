تنصيب العميد تيتوش رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن تنصيب العميد يوسف نبيل تيتوش رئيسا لدائرة الإشارة و أنظمة المعلومات و الحرب الإلكترونية. كما جاء تنصيب العميد يوسف نبيل تيتوش، خلفا للمرحوم اللواء بجغيط فريد.

للإشارة، توفي اللواء فريد بجغيط، بتاريخ الثلاثاء 2 نوفمبر، في المستشفى العسكري. وجاء في بيان وزارة الدفاع “توفي ليلة أمس، اللواء بجغيط فريد، رئيس دائرة الإشارة، أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني”.

كما تابع البيان أن سبب الوفاة راجع، إلى “وعكة صحية، أدخلته المستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

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هذا ما جاء في رسالة تعزية الرئيس تبون

وجاء في رسالة تعزية رئيس الجمهورية “تلقيت بكل أسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله اللواء بجغيط فريد”. وتابع الرئيس تبون “الفقيد خدم وطنه من مختلف المناصب و المسؤوليات العسكرية التي تقلدها”.

كما أضافت رسالة الرئيس تبون “لا نملك إلا التسليم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا..ندرك حجم الجرح الكبير الذي يخلفه الفقيد بأسرته. تابعا “أعزي نفسي وعائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير”.

ومن جهته تقدم الفريق رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأقاربه”. وتابع الفريق شنڨريحة “متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما تنقل الفريق سعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى المستشفى المركزي للجيش لإلقاء النظرة الأخيرة. والترحم على روح المرحوم اللواء فريد بجغيط.

وأضاف البيان، أن الفريق شنڨريحة قام صبيحة اليوم بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة “محمد الصغير نقاش “، بإلقاء النظرة الأخيرة وقراءة الفاتحة على روح اللواء المرحوم.

كما حضر مراسم الترحم كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري. الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى. ورؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

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