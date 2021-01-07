تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للأدوية ولجنة المصادقة على المستلزمات الطبية

تم اليوم الخميس تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ولجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

وحسب بيان الوزارة مراسيم التنصيب أشرف عليها وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بمقر الوزارة.

كما حضر المراسيم كل من الامينة العامة للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية واعضاء اللجنتين.

ويدخل هذا التنصيب في إطار وضع الاسس المتينة المتمثلة في تنظيم وسائل الضبط واعادة بعث الصناعة المحلية.

وأيضا في تشجيع الانتاج المحلي وترقية التصدير للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر.

وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 326-20 والمؤرخ في 22 نوفمبر 2020 أنشأت اللجنة اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.

بينما لجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري فأنشئت لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020.