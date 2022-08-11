أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، اليوم الخميس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد قانون الفنان.

وفي بيان للوزارة، تضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمجلس الوطني للفنون والآداب وخبراء في المجال القانوني.

كما اجتمعت صبيحة اليوم وزيرة الثقافة مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للفنون والآداب.

وفي هذا السياق، كشفت مولوجي على هامش الإجتماع أنه وبموجب الصلاحيات الجديدة لهذه الهيئة فإن المجلس خوّلت له عدة مهام، على غرار إعداد مدونة المهن الفنية ووضع معايير موضوعية وشفافة لاستصدار بطاقة الفنان واقتراح العناصر المرتبطة بأدب وأخلاقيات العمل الفني.

كما شدّدت الوزيرة على الدور المحوري للفنان في مرافقة التحولات والتغيرات الاجتماعية والحفاظ على الهوية الجزائرية.

وأضافت أن تعزيز دور ومكانة الفنانين لا يمكن أن يتم إلا من خلال تثمين كفاءاتهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية،

والتي يجب أن يأخذها المجلس بعين الاعتبار، خاصة بعد الإنعاكاسات السلبية لجائحة كورونا عليهم.

بالمقابل دعت الوزيرة مولوجي أعضاء المجلس إلى تقديم اقتراحاتهم التي تصب في سياق الاضطلاع بالاستماع إلى انشغالات الأدباء والفنانين.

اضافة الى تنظيم لقاءات توجيهية جهوية، وورشات تكوينية تحسيسية بالتنسيق مع الهيئات التابعة للقطاع، وكذا عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات من القطاعات الأخرى ذات الصلة.

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