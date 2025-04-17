تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد وضبط البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة

أشرف اليوم الخميس كريم خلفان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد خطة عمل تتعلق بالتدقيق وضبط البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة.

إضافة إلى وتوزيعها وفق مقاربة تشاركية ذات أبعاد رقمية، تراعي أساسا الإطار القانوني المحدد لمسار إعداد البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة وكذا مجمل الاختلالات المسجلة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ويأتي هذا تِمَّةً للإجتماع الذي إنعقد الخميس و عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 10 منه.