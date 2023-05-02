تنصيب اللجنة الوطنيّة لحماية الغابات

أشرف وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء، على تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات لعام 2023.

وجاء في كلمة الوزير خلال مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات CNPF. أن هذه الأخيرة تتولى اللجنة الوطنية لحماية الغابات. المكونة من ممثلي لـ 13 وزارة و11 مؤسسة وطنية تتعلق بحماية الغابات. وكذا إعتماد وتحديث خطة المكافحة الوقائية والنشطة ضد حرائق الغابات والطفيليات والأمراض التي تصيب الغابات. تنسيق أعمال المنظمات المعنية؛ ووضع برنامج لجان حماية غابات الولاية في بداية كل حملة. مع القيام ، في نهاية كل حملة، بدراسة واستغلال التقييم النهائي. على أساس التقارير التي تحال إليها من قبل لجان لحماية الغابات للولايات.

وفي ضوء حرائق الغابات التي سجلت خلال السنوات الأخيرة -يضيف الوزير- تم تطوير إستراتيجية جديدة للوقاية والمكافحة ضد حرائق الغابات. من أجل ضمان التنسيق الفعال بين كافة الهيئات الرّسميّة من ناحية. ومن ناحية أخرى، إشراك المجتمع المدني بطريقة منظمة وكذلك السكان القريبين من محيط الغابات. من خلال خطة عمل متعددة القطاعات.

كما تتضمن هذه الإستراتيجية تحسين المعرفة و التوعية لمخاطر حرائق الغابات، تحسين فعالية التدخل الأولي.

ويرتكز نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها لهذا العام 2023 المحضّر من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على الأسس التالية:

1- على الصعيد الوقائي:

– تهيئة وصيانة الخنادق المضادة للحريق من قبل إدارة الغابات.

-تهيئة و صيانة الخنادق تحت خطوط الضغط العالي من خلال مجمع SONELGAZ.

-وكذا تهيئة و صيانة حواف السكك الحديدية التي تعبر الغابات أو بالقرب منها.

– تهيئة و صيانة نقاط المياه.

كما نوه الوزير بالمجهودات الجبارة التي بذلتها وتبذلها الدولة من خلال البرامج المسطرة لفائدة قطاع الغابات. والتي خصّت 37 عمليّة بحجم مالي اجمالي يفوق 12 مليار دج والمتمثّلة فيما يلي:

-رفع التجميد عن عمليات تهيئة وفتح المسالك الغابية والأشغال الحراجية وخطوط عوازل النار ومراكز المراقبة ونقاط المياه.

-البرنامج التكميلي يخص أساسا عمليات تهيئة وفتح المسالك الغابية وخطوط عوازل النار ومراكز المراقبة ونقاط المياه.

-البرنامج الجديد يخصّ إقتناء شاحنات مصهرجة من نوع CCFFL وألبسة خاصة عازلة للنيران.

هكذا يتم التحضير لحملة حماية الغابات

كما أنه في إطار الإستراتيجية الوطنية المنوطة بحماية الغابات وتهيئتها لتسهيل التدخلات الوقائية. والعملية للمحافظة على الغطاء النباتي وتفعيل عمليات التدخل عند الضرورة. وتحضيرا للحملة تم عقد العديد من اللقاءات التنسيقية والاستباقية منها:

-اجتماع تنسيقي مع مجمع سونلغاز.

-اجتماع تنسيقي مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

-المشاركة في التمرين إلاداري الوطني “مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل والواحات”.

-برنامج تدريبي للبحث في أسباب حرائق الغابات.

-برنامج تدريب توعوي للسكان المحليين حول الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها مع الحماية المدنية. المقرر من 14 إلى 17 ماي 2023. أي بمجموع إحدى عشر “إجتماع وطني، ورشة وبرامج تدريبية”.

2- على الصعيد التنظيمي

في إطار هذه الحملة لسنة 2023 ، تم تنصيب:

-40 لجنة عملياتية للولاية لتنسيق العمليات وتعبئة وسائل المكافحة.

-468 لجنة عملياتية للدوائر تتولى تنسيق عمليات المكافحة على مستوى كل دائرة.

1336 لجنة عملياتية للبلديات لها دور في تنسيق إجراءات الرقابة على مستوى البلديات. من خلال تعبئة الوسائل اللازمة.

2672 لجنة من لجان السكان تلعب دورًا مهمًا في منع حرائق الغابات، وزيادة الوعي. والتنبيه والاستجابة الأوليّة لأيّ إندلاع الحرائق.

3 – على الصعيد العملياتي :

بالنسبة لهذا العام 2023، فيما يخص حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 2023 وضعت إدارة الغابات جهاز عملياتي متكون من:

387 برج مراقبة.

544 فرقة متنقلة.

42 شاحنة صهريج للتزويد بالمياه.

3523 نقطة مياه.

و 748 ورشة عمل بتعداد 8294 عون قابلة للتجنيد في حالة الضرورة القصوى.

بالإضافة إلى وسائل مجمع الهندسة الريفية الوسائل البشرية 8500 عامل والوسائل المادية المتمثلة في الجرارات. وشاحنات فتح الطرقات وشاحنات مصهرجة وجرارات مصهرجة.

وفي نفس السياق،مكنت السلطات العمومية قطاع الغابات من اقتناء وسائل جديدة للوقاية والتدخل. حيث تحصلت إدارة الغابات هذه السنة على 80 شاحنة من الوزن الخفيف المخصصة لمكافحة حرائق الغابات مما يرفع عددها إلى 324 شاحنة. مما يسمح بتدعيم الأرتال المتحركة.

وفي إطار العمل التوعوي، والتحسيسي والإعلامي تم بالنسبة لهذه الحملة. تطوير خطة إعلام و إتصال، تحت شعار: “#حماية الغابات مسؤوليتنا جميعا “. وهو شعار يأتي ليخاطب وعي كل المواطنين على أهمية دور الجميع في الحفاظ على الموروث الغابي الوطني. وذلك بالإتصال مع كافة الجهات من المجتمع المدني، جمعيات، وسائل الإعلام وغيرها من الفاعلين من مختلف القطاعات.

كما تم تجنيد وحشد كافة الطاقات البشرية للقطاع على غرار السنة المنصرمة. بتجميد العطل السنوية لكافة الإطارات والعمال المعنيين. سواء التابعين لإدارة الغابات أو مديريات المصالح الفلاحية إلى غاية نهاية الحملة، أي 15 أكتوبر 2023.