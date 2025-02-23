تنصيب اللواء زبير غويلة قائدا للقوات الجوية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم التنصيب الرسمي للواء زبير غويلة قائدا للقوات الجوية خلفا للواء محمد لعرابة.

وبهذه المناسبة، إلتقى الفريق أول السعيد شنقريحة، بقيادة وإطارات ومستخدمي قيادة القوات الجوية. وألقى كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحداتها عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

أين أشاد الفريق أول، بالإنجازات التي ما فتئت تحققها الدبلوماسية الجزائرية. في ظل التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية على الصعيدين الدولي والإقليمي.