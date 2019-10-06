تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات للعاصمة البليدة تيبازة بومرداس

تم اليوم تنصيب المنسقين الولائيين للسلطة المستقلة للانتخابات، لكل من العاصمة البليدة تيبازة بومرداس.

وقد أشرف على مراسم التنصيب، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وجدد شرفي بالمناسبة، دعوة الجزائريين الى التوجه بقوة لصناديق الاقتراع، لاختيار رئيس شرعي، يتولى أمور البلاد.

وقال ان السلطة المستقلة ستعمل جاهدة، لتمكين الشعب الجزائري من تقرير مصيره بكل شفافية وديمقراطية.

للتذكير، فقد انطلقت اليوم الأحد، عملية تنصيب منسقي المندوبات الولائية تنطلق غدا وتستمر مدة أسبوع، الى غاية الجمعة المقبلة.

وتم تنصيب سيدي موسى محمد الشريف، على رأس مندوبية البليدة، بن ناصف مولود، بالعاصمة، زعاطشي سليم، ببومرداس، زرقان حواس، بتيبازة.