تم، اليوم الثلاثاء، تنصيب بوبكر صديق بوعزة أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية.

وقد تم تنصيب الأمين العام بعد شغور المنصب لعدة أشهر .

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار أون لاين” فإن عملية التنصيب هذه جاءت قصد التحضير للموسم الدراسي القادم ،وكذا الامتحانات الرسمية المقررة منتصف شهر سبتمبر المقبل .

بالاضافة لدور الأمين العام للوزارة على انهاء الاعمال البيداغوجية الخاصة بالنسبة الدراسية 2019 2020 التي انتهت بصفة رسمية بعدما وقع الوزير على القرار امس الاول.

للتذكير، فإن الأمين العام الجديد، كان يشغل منصب مدير الدراسات القانوينة والتعاون في وزارة التربية.