تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم

تعرف الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حدثا هاما، بتنصيب الرئيس الـسادس والأربعين لها.

وستقام اليوم، مراسم التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في العاصمة واشنطن، على الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

ولن يحضر دونالد ترامب مراسم تنصيب جو بايدن، ليكون بذلك أول رئيس يرفض حضور مراسم تنصيب خلفه منذ آندرو جونسون عام 1869.

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن انتشارا عسكريا غير مسبوق، ورفعا لمستوى التأهب تحسبا لمواجهة مظاهرات من أنصار ترامب.

ونشرت قوات الحرس الوطني الأمريكي نحو 7 آلاف من أفرادها في واشنطن.

وتم إغلاق العديد من الطرقات المؤيدة إلى الكونغرس والبيت الأبيض، ترقبا لأي تجاوزات.

ولن يُسمح إلا لعدد محدود بحضور مراسم التنصيب، وليس مئات الآلاف كما جرت العادة.

هذا وأعلن البيت الأبيض الامريكي اليوم الأربعاء عن موعد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مقره الجديد في فلوريدا.

وسيغادر ترامب وميلانيا البيت الأبيض الساعة الثامنة صباحا بتوقيت واشنطن.