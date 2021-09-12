تنصيب حميد شطاح رئيسا لمجلس قضاء عين تموشنت وطالبي زهير نائبا عاما

كما أشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا على تنصيب طالبي زهير نائبا عاما لدى نفس المجلس.

وتوجه الرئيس الأول للمحكمة العليا بالشكر إلى برياح خيرة وآيت شعلان مراد. تقديرا لهما للجهود التي بذلاها خلال تحملهما لذات المسؤولية على رأس مجلس قضاء عين تموشنت.

وقال الرئيس الأول للمحكمة العليا، إن هذا التنصيب جاء لإعطاء ديناميكية جديدة ونفس جديد لقطاع العدالة للقيام بدورها في إطار البناء الجديد.

وأشار أن هذه الحركة الجزئية تم من خلالها رفع مستوى التكليف في المسؤولية لبعض الكفاءات القضائية. التي تسند لها مهام نوعية في قطاع العدالة.